В России стали принимать заказы на Nissan Juke
Российские дилеры приступили к заказу на еще один новый импортный автомобиль для рынка РФ — Nissan Juke. Машина ввозится по параллельному импорту, рассказала 15 декабря «Российская газета».
По сообщению издания, цены на модель в России начинаются от 2 500 000 рублей, однако продавцы отмечают, что точная стоимость будет названа покупателю в день заключения договора.
Для российских покупателей предлагается вторая генерация Nissan Juke, которая создана на модульной платформе CMF-B, предназначенной для компакт-каров. Машина является соплатформенником такого кроссовера, как Renault Captur. Переезд на новую «тележку» позволил увеличить колесную базу автомобиля на 105 мм — в салоне стало больше места и увеличился объем багажного отделения.
В Европе Juke предлагают с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с роботизированной трансмиссией.
14 декабря в России автопродавцы начали предлагать новый Nissan Pathfinder. Автомобиль российские дилеры оценили в 8,5 млн рублей. Он предлагается российским автомобилистам в богатой комплектации High Tech. Внешне она отличается от других модификаций модели 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской кузова, на крыше которого установлены рейлинги для багажника. В салоне внедорожника помимо стандартных опций есть цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов и четыре USB-разъема. Новое поколение Nissan Pathfinder, которое предлагают для рынка РФ, оборудовано тремя рядами сидений, благодаря этому внедорожник вмещает в себя восемь человек.