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В России появился новый Nissan Pathfinder

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Kathleen Galligan
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В России начали предлагать новый Nissan Pathfinder. Автомобиль российские дилеры оценили в 8,5 млн рублей, сообщил 14 декабря портал Quto.

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Nissan Pathfinder попадает в РФ благодаря параллельному импорту. По оценке портала, дилерская сеть марки продает автомобиль за 8,515 млн рублей без учета всех скидок.

Автомобиль предлагается российским автомобилистам в богатой комплектации High Tech. Внешне она отличается от других модификаций модели 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской кузова, на крыше которого установлены рейлинги для багажника. В салоне внедорожника помимо стандартных опций есть цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов и четыре USB-разъема.

Среди электронных помощников есть контроль рядности движения, система кругового обзора, встроенная навигационная система, функция автоматического переключения дальнего света фар на ближний, а также система определения усталости водителя.

Новое поколение Nissan Pathfinder, которое предлагают для рынка РФ, оборудовано тремя рядами сидений, благодаря этому внедорожник вмещает в себя восемь человек.

9 декабря стало известно, что управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АвтоВАЗ, а производство новых автомобилей на предприятии планируется начать в 2023 году. Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров напомнил в связи с этим, что все активы Nissan сегодня принадлежат Научно-автомоторному институту (НАМИ). При этом НАМИ будет иметь возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия. По словам Мантурова, осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в РФ и поставлять запчасти будет АвтоВАЗ.

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