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WSJ рассказала о работе более 800 тыс. пейджеров в США

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Фото: Getty Images/SDI Productions
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Американская компания Spok продолжает обслуживать 800 тыс. пейджеров в стране. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

К числу основных пользователей устройств в США относится медицинский персонал больниц. Spok обслуживает более 2,2 тыс. учреждений, чтобы у врачей была возможность передать срочные сообщения о состоянии пациентов.

Также пейджерами пользуются любители птиц. Британский новостной портал Rare Bird Alert оповещает с их помощью о местах появления редких особей.

The Wall Street Journal отмечает, что пользователи пейджеров предпочитают их вместо смартфонов, чтобы таким образом разделять различные сферы своей жизни.

Пейджеры позволяют передать текстовые сообщения в одностороннем порядке. Для этого необходимо вызвать по телефону оператора пейджинговой сети, продиктовать сообщение и назвать номер устройства, на который требуется его отправить. Преимуществом пейджинговой связи над сотовой является ее дешевизна.

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Ранее, 19 января, стало известно, что хакеры в США похитили данные около 37 млн пользователей оператора связи T-Mobile. У киберпреступников могли оказаться имена, адреса для выставления счетов, электронные почты, номера телефонов и даты рождения. Всего услугами компании пользуются свыше 110 млн человек.

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