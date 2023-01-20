Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Мир
В Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами
Мир
Экс-сотрудница разведки заявила о дефиците оружия у США из-за Украины
Политика
В Крыму пообещали дать равноценный ответ на возможные атаки ВСУ
Мир
Экс-депутат бундестага Гердт высказался против поставок танков Украине
Общество
В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 нанесли мощные удары по пехоте ВСУ в Марьинке
Спорт
Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в рамках чемпионатов НХЛ
Мир
Хакеры украли данные 37 млн абонентов оператора связи T-Mobile в США
Мир
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Мир
Умер американский певец Дэвид Кросби
Мир
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Хакеры украли данные 37 млн абонентов оператора связи T-Mobile в США

Хакеры украли данные 37 млн абонентов сотового оператора T-Mobile в США
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры в США похитили около 37 млн пользователей оператора связи T-Mobile. Об этом 19 января сообщает газета The Wall Street Journal.

Страница на замке: как защитить профиль в интернете от «угона»
Злоумышленники используют взлом аккаунтов «друзей» для хищения личных страниц

Как уточнили в компании, у киберпреступников могли оказаться имена, адреса для выставления счетов, электронные почты, номера телефонов и даты рождения.

«Пароли, информация о платежных картах, номера социального страхования, государственные идентификационные номера или другая информация о финансовых счетах не были скомпрометированы», — говорится в заявлении T-Mobile.

Всего свыше 110 млн человек пользуются услугами компании. Правоохранительные органы США проводят расследование.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что минюст США открыл уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн.

Отмечается, что следователи рассматривают две основные версии: вывод денег мог совершить тот, кто знал о скором банкротстве, или же посторонний хакер, который воспользовался уязвимостью FTX.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023