Хакеры украли данные 37 млн абонентов оператора связи T-Mobile в США

Хакеры в США похитили около 37 млн пользователей оператора связи T-Mobile. Об этом 19 января сообщает газета The Wall Street Journal.

Как уточнили в компании, у киберпреступников могли оказаться имена, адреса для выставления счетов, электронные почты, номера телефонов и даты рождения.

«Пароли, информация о платежных картах, номера социального страхования, государственные идентификационные номера или другая информация о финансовых счетах не были скомпрометированы», — говорится в заявлении T-Mobile.

Всего свыше 110 млн человек пользуются услугами компании. Правоохранительные органы США проводят расследование.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что минюст США открыл уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн.

Отмечается, что следователи рассматривают две основные версии: вывод денег мог совершить тот, кто знал о скором банкротстве, или же посторонний хакер, который воспользовался уязвимостью FTX.