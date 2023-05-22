АвтоВАЗ возобновит опытно-промышленное производство

АвтоВАЗ принял решение о расконсервировании цеха опытно-промышленного производства (ОПП), где до 2015 года производилась сборка мелкосерийных моделей Lada. Об этом сообщает в понедельник, 22 мая, сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что вновь открытое ОПП займется производством мелкосерийных и коммерческих автомобилей Lada, в том числе сборкой полурамных грузовиков дочерней компании АвтоВАЗа «ВИС-АВТО», которая выпускает грузовики на базе легковых автомобилей Lada Granta и Niva Legend.

Цех ОПП был открыт в 1986 году в качестве подразделения по отработке технологий выпуска готовящихся к серийному производству моделей АвтоВАЗа. Здесь, например, обкатывали серийное производство Lada Samara второго поколения и Lada Kalina. Производственная мощность ОПП ― 15 тыс. автомобилей в год.

В конце 2015 года ОПП признали нерентабельным и в скором времени закрыли. С тех пор и до сегодняшнего дня цех используют в качестве складских помещений.

19 мая стало известно, что АвтоВАЗ планирует в ходе Lada Fleet Road Show, серии выставок, которая будет проходить в 10 российских городах с 16 мая по 30 июня, показать новые модели легких коммерческих автомобилей (LCV).

Производитель представит такие новые модели, как Granta Prima, Niva Kub (восьмиместный вэн на базе Niva Legend), пикапы на базе Granta и Niva Legend, а также двухтопливную Lada Granta CNG.