Врач рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) бывает двух типов — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. О том, чем они отличаются, какой из них преобладает в России, а также о стадиях развития ВИЧ-инфекции «Известиям» 22 мая рассказала врач-инфекционист университетской клиники H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

По ее словам, в России, как и во всем мире, чаще всего встречается ВИЧ-1. ВИЧ-2 более характерен для отдельных районов Западной Африки. При этом данные типы имеют свои генетические отличия, поскольку произошли они от разных вирусов.

«ВИЧ-2 передается сложнее, чем ВИЧ-1. Показатели передачи ВИЧ-2 от матери к младенцу в 20-30 раз ниже, чем при ВИЧ-1. А еще ВИЧ-2 связан с более низким количеством вируса в крови (вирусная нагрузка) и более медленным снижением иммунного статуса (количества CD4-лимфоцитов), соответственно, данный тип медленнее прогрессирует», — рассказала Степанова.

Врач отметила, что за всё время своей профессиональной деятельности только один раз встретила пациента с ВИЧ-2. При этом она обратила внимание, что используемые тесты выявляют как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Соответственно, переживать, что инфекцию могли пропустить, потому что при диагностике был использован не тот тест, не стоит.

«Почему нам иногда важно знать — ВИЧ-1 или ВИЧ-2? Потому что их главное отличие заключается в строении фермента — обратной транскриптазы. Это значит, что против ВИЧ-2 не работает целая группа лекарств, которые блокируют этот фермент», — добавила инфекционист.

Она также рассказала о стадиях развития ВИЧ-инфекции, отметив, что многие до сих пор не понимают разницы между ВИЧ и СПИДом. Так, согласно классификации, предложенной руководителем Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадимом Покровским, выделяют три основные стадии.

«Первая стадия — острая. Часто ее можно установить, только оглянувшись назад. Пациенты вспоминают необычное тяжелое «простудное» заболевание, когда обследование не выявило причину, а лечение не помогало. Это может быть повышение температуры, увеличение лимфоузлов (напоминает инфекционный мононуклеоз), сыпь. Всё это само собой проходит через одну-две недели. Обследование методом ИФА в этот момент дает отрицательный результат из-за того, что антитела еще не успели появиться. При этом, вирусная нагрузка может быть очень высокой, а значит, человек, еще не зная о инфицировании, может ее передавать», — рассказала Степанова.

Далее, по словам врача, наступает субклиническая стадия (латентная, бессимптомная). Ее продолжительность зависит от многих факторов.

«Главной проблемой является полное отсутствие каких-либо проявлений инфекции. Человек ничего не чувствует. Только тест позволит выявить инфекцию на этой стадии, поэтому так важно хотя бы раз в год сдавать его. Выявление ВИЧ на этой стадии делает лечение гораздо проще, чем на следующей. Кроме того, подавленная вирусная нагрузка снижает риск передачи ВИЧ при половом контакте до нуля», — добавила инфекционист.

Завершающей, по ее словам, становится стадия вторичных заболеваний. В данном случае иммунитет уже снижен, вследствие чего могут появиться первые проявления болезни: повторные грибковые и бактериальные инфекции, туберкулез.

«При дальнейшем снижении иммунитета начинаются оппортунистические инфекции — например, токсоплазмоз головного мозга, пневмоцистная пневмония, криптококковый менингит. Вот тогда мы уже можем говорить, что речь идет о СПИДе. И нам нужно лечить не только ВИЧ-инфекцию, но и все присоединившиеся заболевания. Только в этом случае ВИЧ-инфекция начинает серьезно угрожать жизни пациента», — подчеркнула Степанова.

В декабре прошлого года специалисты медико-генетического центра Genotek рассказали, у каких народов России наиболее часто встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ, а также способствующие снижению риска развития инфекции в случае заражения. Оказалось, что наиболее высокая частота генотипа, защищающего от вируса иммунодефицита человека, наблюдается среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%).