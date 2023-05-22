МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, проходящего по делу об оправдании терроризма

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Карточка с его данными и фотографией появилась в ведомственной базе в понедельник, 22 мая.

В ней указано, что артист «разыскивается по статье УК». Других подробностей не приводится.

В начале мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Панина по статье об оправдании терроризма после его высказываний о теракте на Крымском мосту.

В 2020 году артист переехал в Испанию. Там он получил вид на жительство.

Ранее актер уже был замешан в скандальных ситуациях. В частности, он устраивал пьяный дебош на борту самолета, заявлял о неоднозначной, с его слов, победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбил сотрудника полиции в Санкт-Петербурге.

17 мая текущего года также был объявлен в розыск режиссер театра и кино Иван Вырыпаев. Статья, по которой хотят привлечь режиссера к ответственности, не называлась. Между тем сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.