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Боец Александр Волков пожелал удачи Олейнику в поединке с Томпсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец Александр Волков пожелал российскому спортсмену Александру Олейнику удачи в бою против британца Оли Томпсона. Их поединок состоится 26 мая в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею — удачи, а нам всем — хорошего просмотра», — уточнил Волков.

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Ранее, 19 мая, Олейник заявил о планах не доводить бой с Томпсоном до решения судей. По его словам, поединок должен быть быстрым и неизнурительным.

При этом Олейник пригрозил задушить британца. Сильной стороной российского бойца является работа в стойке.

К этому моменту на счету Олейника — 76 боев и 60 побед, а у его противника — 40 боев и более половины побед. Он также считается одним из самых сильных людей в Великобритании.

Бой Олейника против Томпсона станет главным событием турнира. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

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