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Песков прокомментировал решение эсеров поддержать Путина на выборах 2024 года

Песков: у Путина высокий уровень поддержки среди политических сил и населения страны в целом
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Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Ставропольского края/Татьяна Барыбина
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Президент России Владимир Путин обладает высоким уровнем поддержки среди политических сил и населения страны в целом. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) выдвинуть действующего главу государства на выборы.

Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержать действующего главу государства.

«Да, заметили», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле эту инициативу.

Он отметил, что это еще один важный показатель уровня поддержки президента.

«Уровень поддержки действительно высокий, это важно для президента», — добавил Песков.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, почему на рейтинг Путина не влияет западная пропаганда. По его словам, это связано с тем, что российское общество ориентируется не на Запад, а на свою собственную страну и имеет определенный уровень устойчивости к фейкам и некомпетентным оценкам западной пропаганды.

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Согласно результатам опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России доверяет почти 81% граждан. Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан. В марте уровень доверия Путину составлял 80%.

Ранее опрос ВЦИОМа, проведенный в феврале на фоне послания Путина Федеральному собранию, показал, что большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

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