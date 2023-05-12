Уровень доверия россиян Путину достиг почти 81%
Большинство россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Это следует из результатов опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, на вопрос о непосредственном доверии Путину положительно ответили 80,9% респондентов (плюс 1,1 п. п. за последнюю неделю). Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан.
Также выросло число россиян, одобряющих деятельность правительства РФ, — 53,5% (плюс 2 п. п.), а работу председателя кабмина Михаила Мишустина одобрили 56% респондентов. О доверии премьер-министру заявили 64,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.).
В марте ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия Путину составлял 80%. Деятельность правительства России одобрили 52,1% опрошенных, а работу премьера министра Михаила Мишустина — 53,3%.
Оба исследования проводились среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Ранее опрос ВЦИОМ, проведенный в феврале, показал, что 78% россиян считают искренним послание Путина Федеральному собранию. Большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.