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Уровень доверия россиян Путину достиг почти 81%

ВЦИОМ: почти 81% граждан России доверяет президенту Путину
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Большинство россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Это следует из результатов опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, на вопрос о непосредственном доверии Путину положительно ответили 80,9% респондентов (плюс 1,1 п. п. за последнюю неделю). Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан.

Также выросло число россиян, одобряющих деятельность правительства РФ, — 53,5% (плюс 2 п. п.), а работу председателя кабмина Михаила Мишустина одобрили 56% респондентов. О доверии премьер-министру заявили 64,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.).

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В марте ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия Путину составлял 80%. Деятельность правительства России одобрили 52,1% опрошенных, а работу премьера министра Михаила Мишустина — 53,3%.

Оба исследования проводились среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ, проведенный в феврале, показал, что 78% россиян считают искренним послание Путина Федеральному собранию. Большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

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