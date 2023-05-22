Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленского раскритиковали за сравнение Артемовска с Хиросимой
Мир
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Культура
На картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» обнаружили закрашенную собаку
Политика
В ГД пригрозили Украине и ее союзникам наказанием за планы ударить по Крыму
Мир
В Сирии заявили об обнаружении нового месторождения полезных ископаемых
Мир
МИД Чехии прокомментировал планы Запада предоставить Украине истребители F-16
Мир
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Мир
В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США
Мир
СМИ указали на нежелание Запада мирно разрешить конфликт на Украине после саммита G7
Мир
Шольц заявил о продолжении поставок западного оружия Украине после окончания конфликта
Политика
Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел
Общество
Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели

В Сирии заявили об обнаружении нового месторождения полезных ископаемых

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сирии обнаружены новые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Фирас Каддур 22 мая.

«Исследования подтвердили их (ископаемых. — Ред.) наличие», — отметил Каддур в беседе с «РИА Новости».

Сейчас в связи с находкой ведется работа по улучшению минерального сектора для привлечения местных и иностранных инвестиций.

Также в Сирии занимаются внесением изменений в законодательство. Эти поправки будут направлены на содействие инвестициям в сфере полезных ископаемых.

Нефть риска: эксперты спрогнозировали рост цен на сырье до $80
Как на стоимость черного золота может повлиять ОПЕК+

Ранее, 2 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти мощностью 100 тыс. баррелей в сутки. По его словам, запас нефти очень высокого качества нашли в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Благодаря этому открытию страна сможет увеличить объем добычи ресурса за счет 100 скважин, которые планируют пробурить в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023