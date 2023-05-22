В Сирии заявили об обнаружении нового месторождения полезных ископаемых

В Сирии обнаружены новые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Фирас Каддур 22 мая.

«Исследования подтвердили их (ископаемых. — Ред.) наличие», — отметил Каддур в беседе с «РИА Новости».

Сейчас в связи с находкой ведется работа по улучшению минерального сектора для привлечения местных и иностранных инвестиций.

Также в Сирии занимаются внесением изменений в законодательство. Эти поправки будут направлены на содействие инвестициям в сфере полезных ископаемых.

Ранее, 2 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти мощностью 100 тыс. баррелей в сутки. По его словам, запас нефти очень высокого качества нашли в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Благодаря этому открытию страна сможет увеличить объем добычи ресурса за счет 100 скважин, которые планируют пробурить в регионе.