Эрдоган объявил об открытии крупнейшего месторождения нефти в Турции

В Турции обнаружили месторождение нефти мощностью 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом 2 мая пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на коллективной церемонии открытия солнечной электростанции «Конья-Карапынар», плотины «Бозкыр», улицы Абдулхамита Хана и других проектов.

«Хочу поделиться хорошей новостью. Мы нашли нефть с производственной мощностью 100 тыс. баррелей в сутки», — сказал Эрдоган.

По его словам, запас нефти очень высокого качества нашли в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Благодаря этому открытию, страна сможет увеличить объем добычи ресурса за счет 100 скважин, которые планируют пробурить в регионе. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции.

Президент Турции назвал открытие месторождения новым шагом к энергетической независимости с добычей 180 тыс. баррелей нефти. Стоимость месторождения, по словам Эрдогана, оценивается в $10 млрд.

Турецкий лидер 12 декабря 2022 года заявлял, что на северо-востоке страны обнаружено месторождение с запасами нефти объемом 150 млн баррелей. Стоимость этих запасов оценивается примерно в $12 млрд.