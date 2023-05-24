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Электронную очередь введут на границах РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Электронную очередь в экспериментальном режиме начнут вводить на российских границах в 2023 году, об этом директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков рассказал на форуме «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности». Воспользоваться ею смогут водители большегрузов для более быстрого прохождения границы.

Пока речь идет о трех пунктах пропуска. В частности, о пункте «Чернышевское» на границе с Литвой, пункте «Забайкальск» на рубеже с Китаем, а также пункте «Бугристое» на границе с Казахстаном. Приоритет был отдан точкам с наибольшей загруженностью, пояснил чиновник.

Сейчас серийный образец системы работает на пункте «Чернышевское». Причем уже через год система может заработать по всей российской границе, уточнил Скачков.

«Мы сделали серийный образец электронной очереди на пункте пропуска «Чернышевское», и в этом году он заработает. В текущем году планируем развивать три электронные очереди. На «Забайкальске» будет до 1 сентября, необходимую нормативку мы примем. В целом в соответствии с принятыми документами в полный рост [электронная система] начнет работу с 1 марта 2024 года. Это уже будет портал «Госуслуги», — пояснил он.

В пилотном режиме воспользоваться системой электронной очереди можно будет через отдельный сайт. При необходимости и наличии большой загруженности в Минтрансе готовы рассмотреть возможность приоритетного внедрения электронной очереди и на других пунктах, уточнил представитель ведомства.

Электронная очередь — это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы России грузовыми автомобилями, поясняют в Министерстве транспорта России. Проект реализован за счет межведомственного взаимодействия Минтранса, МВД, Минцифры и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Подробнее о том, как формировались современные границы России и какие международные нормы действуют в этой сфере, читайте в специальном проекте «Известий» «Россия без границ».

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