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В Феодосии отреставрировали храм XIV века

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Феодосии закончили реставрацию разрушенного храма Святого Димитрия Солунского. В честь этого события священнослужители провели освящение и крестных ход. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Александр Мостославский 22 мая.

Всего подготовка к реставрации и сам процесс заняли около четырех лет. При восстановлении также пришли на помощь технологии — например, 3D-модель здания была сделана с помощью лазерного сканирования. Каждый этап реставрации согласовывался с Минкультуры, отделом охраны памятников и с Негосударственным благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью профинансировал все работы.

«Пять лет назад я впервые приехала сюда простым туристом просто посмотреть эту церковь и узнала о ней очень много. И, конечно, возникло желание, и мы решили, наш фонд благотворительный, восстановить этот храм. Храм древний, XIV века. Я очень счастлива, что с нами была лучшая команда, которая восстанавливала недавно Коневецкий монастырь. Я их благодарю. И сейчас у нас есть возможность посмотреть их работу, которую они сделали блестяще. Низкий вам поклон всем! Спасибо вам огромное! Для меня это первый опыт. Спасибо тем, кто жертвовал в наш фонд. Мы все одна большая команда. И, как говорится, мы вместе победим. И я очень надеюсь, что люди, которые будут сюда приходить, оценят эту работу, порадуются и прикоснутся к истории нашего народа. Желаю, чтобы как можно больше сюда приходило людей и молились за нашу страну Россию», — рассказала глава благотворительного фонда и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Известно, что церковь основали греческие переселенцы. Они же и построили в XIV веке более 50 церквей в городе, однако до нашего времени дошли всего лишь три, в числе которых храм Св. Дмитрия Солунского.

Как отмечает корреспондент, автором фресок, согласно популярной версии, был иконописец Феофан Грек, который в 1378 году жил несколько месяцев в Феодосии. Уточняется, что всего было восстановлено около 40 кв. м древних фресок.

Говоря о нелегкой судьбе церкви, Мостославский отметил, что она пережила и войны, и набеги, а также природные катаклизмы. Одним из самых тяжелых моментов в ее истории стали 1990-е, когда о храме все забыли и он несколько лет стоял без крова, а уникальная живопись была смыта дождем.

«Нам пришлось вначале укреплять этот красочный слой, чтобы он вообще там не рухнул просто. Потом мы специальным раствором закачивали между штукатуркой и камнем раствор инъекционный, чтобы он схватился», — рассказала главный реставратор из компании «Коневские реставрационные мастерские» Галина Майорова. Эта компания и занималась восстановительными работами.

Корреспондент также обратил внимание на то, что во время освящения храма в небе вокруг солнца появилась радуга. Это явление называется «гало». Оно бывает в Крыму очень редко.

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Ранее, 18 мая, стало известно, что усадьбу Покровское-Стрешнево в Москве планируют отреставрировать до конца 2023 года. В ходе работ планируются усиление и замена деревянных балок, покрытие медью отливов и выступающих декоративных элементов фасада и карнизов, а также реставрация мрамора лестницы.

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