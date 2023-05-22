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ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб в Оренбургской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, готовивший теракт по указанию украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) 22 мая.

Отмечается, что подозреваемый готовил поджог на железнодорожной станции и в здании военкомата.

«Задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России», — говорится в сообщении.

При обысках у него нашли компоненты для изготовления бомбы. Также была обнаружена переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами. После совершения теракта мужчина планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 «Приготовление к преступлению» и ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ.

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Ранее, 16 мая, ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах (ВС) РФ. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства с информацией о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток». Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», подозреваемая заключена под стражу.

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