Ведущие медики на «Спортмедфоруме-2023» обменялись опытом в области протезирования

Ведущие медики России и других стран обменялись опытом в области протезирования и других методов лечения на масштабной научно-практической конференции «Спортмедфорум-2023» в Санкт-Петербурге. Подробностями с мероприятия поделился 22 мая корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Конференция прохошла уже во второй раз и объединила более 500 медицинских работников. Организатором мероприятия выступила группа компаний «Мой медицинский центр».

Оба блока конференции посвящены травматологии, реабилитации и спортивной медицине. Например, в год в клинике «ММЦ» врачи проводят около 400 операций пациентам с повреждениями суставов по последнему слову техники.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, основными целью специалистами являются профилактика травматизма, лечение травм, их последствий, а также реабилитация.

«Действительно, у нас уникальный замкнутый цикл, начиная от первичной помощи и завершая третьим этапом реабилитации, которая происходит в санаторно-курортных условиях», — рассказал он.

Как отметил глава отдела протезирования верхних конечностей протезно-ортопедического центра, врач-ортопед Антон Круглов, после травмы каждый пациент клиники проходит полноценную реабилитацию, а также получает параллельно психологическую помощь, так как, например, пациент с ампутацией может испытывать не только физические, но и психологические проблемы и в дальнейшем потерять мотивацию к дальнейшей реабилитации.

«Протезирование рук, качественная реабилитация — это всегда труд для самого пациента, и он должен иметь силы, он должен для этого получить нашу поддержку», — уточнил он.

Кроме того, на протяжении восстановления пациента врачи получают от него обратную связь и помогают вернуться к полноценной жизни.

Ранее, 20 мая, на конференции «Спортмедфорум-2023» врачи обсудили импортозамещение медицинского оборудования. По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, научного руководителя конференции Дмитрия Савицкого, благодаря активной разработке отечественного оборудования и материалов спектр возможностей и доступность лечения различных травм стали гораздо выше.