Собирает до костей: холод ускоряет заживление травм вдвое

Российские ученые продемонстрировали на крысах, что охлаждение всего на пять градусов поврежденной кости способно вдвое ускорить ее восстановление . Воздействие холодом увеличивает приток крови и иммунных клеток к месту травмы и препятствует образованию отека. Проведенная работа — новый шаг к созданию методики лечения с помощью охлаждения травм костей у людей, которое возможно самостоятельно проводить на дому, уверены исследователи. При этом травматологи предупреждают, что при криотерапии возможен и обратный эффект, когда происходит стимуляция воспаления, поэтому к ней нужно подходить с осторожностью. Метод может войти в практику через два года, когда пройдут испытания на людях.

Холодный прием

Криотерапия — воздействие холодом — используется в хирургии, когда сильное охлаждение заставляет ткани, например опухолевые, отмирать, а также в физиотерапии, в частности, для закаливания организма и консервации (для хранения компонентов крови). Известно, что если быстро и на короткий промежуток времени охладить кожу, увеличивается приток крови и ускоряется обмен веществ. Это стимулирует процессы восстановления. Кроме того, воздействие холодом препятствует формированию отека и уменьшает боль, так как изменение температуры влияет на нервные клетки, а еще снижает воспаление и увеличивает потенциал местного иммунитета .

Однако охлаждать непосредственно кость, чтобы ускорить ее заживление после перелома, неудобно для применения на практике . Российские ученые из Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Национального медицинского исследовательского центра ортопедии имени Н.Н Приорова и Сеченовского университета проверили, сохраняется ли положительный эффект криотерапии, если воздействовать на костный дефект через кожу. Для этого они провели исследования на крысах .

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Идея состоит в том, чтобы на дому, самостоятельно, используя стандартное медицинское оборудование, стимулировать восстановление костной ткани для снижения риска несращений и улучшения результатов лечения , — рассказал исполнитель проекта по гранту, кандидат технических наук, доцент МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей Шакуров.

Испытали на крысах

Ученые взяли 12 взрослых крыс и просверлили в костях их обеих задних лап отверстия диаметром 2 мм. Далее животных разделили на несколько групп: первую и вторую лечили при помощи криотерапии, охлаждая кожу в месте травмы специальным медицинским прибором «Холод-01» . Это простое устройство, оно производится в России, применяется в физиотерапии и косметологии — от районных больниц до косметологических клиник. Крысы из первой группы подвергались воздействию два раза в неделю, из второй группы — один раз в неделю. Охлаждали только одну лапу , ко второй криотерапию не применяли. Третья, контрольная группа, не подвергалась охлаждению совсем .

Спустя шесть недель исследователи сравнили результаты: оказалось, что быстрее всего заживление происходило у той группы, к которой чаще применялась криотерапия . У таких крыс костная ткань восстановилась за этот период. Однако эффект есть и на удалении от места охлаждения: если у контрольной группы за шесть недель кость не успела срастись, то в неохлаждаемых лапах (когда вторую поврежденную лапу при этом всё же охлаждали) динамика восстановления кости была значительно лучше, чем в контрольной группе . Авторы предположили, что эффект может сохраняться из-за того, что воздействие холодом влияет не только на костные клетки и сосуды в месте дефекта, но и на иммунные клетки в окружающих тканях и в организме в целом .

Фото: Пресс-служба МГТУ имени Н.Э. Баумана Исследования, проведенные на лабораторных крысах

— Мы надеемся, что применение криотерапии поможет в лечении сложных случаев, например переломов с замедленным сращением, переломов у пациентов с сопутствующими заболеваниями , которые нарушают процессы нормальной регенерации кости. Мы продолжим доклинические исследования. Нельзя говорить о том, что переломы и у людей будут срастаться быстрее, пока у нас нет подтверждающих данных . Стоит учесть и то, что толщина мягких тканей у животных и человека различны , а прибор, применяемый в эксперименте, возможно, потребует изменений для использования на людях. Скорее, мы ожидаем снижения числа осложнений, связанных с медленным заживлением кости , — отметил Алексей Шакуров.

Применять с осторожностью

Это исследование перспективно, но возникает ряд вопросов по проведенному эксперименту , рассказал «Известиям» врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения № 1 Клиник СамГМУ, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика А.Ф. Краснова СамГМУ Юрий Ким.

— Изначально в эксперименте у крыс формировали отверстия в кости, а не перелом, и криотерапию начинали производить сразу же после травмы. А метод позиционируют как лечение застарелых медленно консолидирующихся переломов (более шести недель после травмы). Также предложение использовать прибор на дому без контроля врача-физиотерапевта может привести к осложнениям, связанным с неправильным дозированием потока холода и времени процедуры , — предупредил специалист.

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Привлекает идея по изучению стимуляции иммунных клеток в области перелома, но остается много вопросов, будет ли это способствовать ускорению сращения кости, так как может сработать и обратный эффект — резорбция (разрушение костной ткани) на фоне стимуляции воспаления, подчеркнул Юрий Ким.

Как сообщил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой, криотерапия используется достаточно давно в спортивной медицине при травмах мягких тканей . При охлаждении рефлекторно происходит расширение капиллярной сети — самых маленьких сосудов. А это увеличивает подачу организмом «строительного материала» к зоне интереса, поэтому восстановление идет быстрее.

— Внедрение метода в медицинскую практику станет возможно после проведения испытаний на людях. На это уйдет около двух лет , — отметил Терновой.

Результаты исследования, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Thermal Biology.