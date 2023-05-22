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Президент Бразилии упрекнул Совбез ООН в невозможности разрешить украинский конфликт

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Фото: Соцсети
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Если бы у Совета безопасности ООН хватило сил вести переговоры, то конфликта между Россией и Украиной не было бы. Об этом в своем Twitter-аккаунте 21 мая написал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Нужен серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И в вопросе климата это также важно», — отметил он.

Также после завершения мероприятий «Большой семерки» в Хиросиме Силва предложил перенести Генеральную ассамблею ООН с сентября на июнь–июль, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По его мнению, на нее также следовало бы пригласить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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21 мая газета Financial Times сообщила, что президент Бразилии отказался встречаться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 вопреки просьбам французского лидера Эммануэля Макрона.

14 апреля Лула да Силва сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Еще в феврале президент Бразилии заявил, что России требуются минимальные условия, чтобы завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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