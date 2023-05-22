Российский беспилотник лишил украинских националистов обделенного маскировкой автомобиля

Украинские националисты не провели полноценную тактическую маскировку своего автомобиля, дислоцированного вблизи опорного пункта. В результате по выделяющейся из палитры окружающей среды военной технике ударил специализированный российский беспилотник.

Как рассказал военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов в воскресенье, 21 мая, вражескую машину засекла разведка 87-го отдельного стрелкового полка.

Представленные кадры демонстрируют успешную боевую работу российских военных — на корпусе транспортного средства противника виднеются два крупных пятна — пробоины от падения хвостовиков. Также был ликвидирован экипаж автомобиля, отметил Северьянов.

Между тем, 24 апреля корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, как российские военные заправляют танки в зоне спецоперации, грамотно маскируя массивные бронированные машины. Для этого используются в том условия местности: непролазные чащи, тайные опушки в лесу, прикрытие в виде ветвей деревьев.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.