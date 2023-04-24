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Корреспондент «Известий» показал процесс заправки танка в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в понедельник, 24 апреля, показал процесс заправки танка российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации.

Происходит заправка втайне от глаз противника — в непролазной чаще, на тайных опушках в лесу, под прикрытием ветвей деревьев. Больше всего угрозы стоит ждать от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики применяют всевозможные скоростные квадрокоптеры, которые днем и ночью ведут охоту за любой техникой.

Для большей безопасности танки маскируют всевозможными способами, например, ветками — так его труднее отличить от куста. Один за другим на секретное место приезжают новые боевые машины — вот появляется новейший Т-90, а вслед за ним Т-72. Экипаж при этом постоянно с опаской смотрит в небо — при первых же признаках опасности нужно скрыться под деревьями.

«Ночью их (беспилотников. — Ред.) не видно особо, только звук слышно, а днем его можно увидеть, высмотреть, сбить как-нибудь там», — рассказал наводчик-оператор танка с позывным Чика.

Солярки только на один запуск двигателя танку требуется ведро. Еще около пяти литров на каждый километр пути. Работа заправщиков из-за такого аппетита не прекращается ни днем, ни ночью. И уже отмечены случаи нападений дронов именно на них, людей, которые снабжают технику горючим. Но они говорят, что знают, как обмануть врага. И то, что все танки были успешно заправлены в этот день – хорошее тому доказательство.

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22 апреля Минобороны РФ сообщило, что специалисты по ремонту вооружения освоили методики восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях. Раньше подобный ремонт боевых орудий проводился только на заводах-изготовителях. Теперь, благодаря использованию новой методики, специалисты могут самостоятельно починить артиллерийскую систему буквально за считанные часы.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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