Военные специалисты научились ремонтировать артиллерийские орудия в полевых условиях

Специалисты по ремонту вооружения освоили методики восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.

Раньше подобный ремонт боевых орудий проводился только на заводах-изготовителях. Теперь, благодаря использованию новой методики, специалисты могут самостоятельно починить артиллерийскую систему буквально за считаные часы.

Кроме того, ремонтные подразделения в полевых условиях могут с помощью современного оборудования проверить каналы стволов артиллерийских орудий на наличие износа, а также произвести капитальный ремонт двигателя автомобильной техники с полной заменой неисправных деталей.

Помимо бронетехники и автотранспорта, ремонтные батальоны возвращают в строй системы залпового огня и буксируемые артиллерийские орудия. Если модуль сильно поврежден, его сразу заменяют на новый.

Ранее, 9 марта, «Известия» показали кадры работы рембата в Донецкой Народной Республике. По возвращении в тыловой район танки и боевые машины пехоты ставят на обязательный техосмотр, где проводится проверка брони, орудий и систем. В ремонтном батальоне «ставят на ноги» тяжелую технику, которая поступает с зоны столкновения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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