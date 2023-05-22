Гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Московского региона в понедельник
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза, а также до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 22 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем жителям Москвы синоптики обещают до 22 градусов выше нуля, ночью — до +13 градусов.
На территории Московской области температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.
Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Накануне, 21 мая, ведущий сотрудник центра погод «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение свыше трети месячной нормы осадков в Московском регионе в ближайшие дни. Эксперт также предупредил о локальных грозах во вторник, 23 мая, и дожде во второй половине недели.