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Гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Московского региона в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза, а также до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 22 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем жителям Москвы синоптики обещают до 22 градусов выше нуля, ночью — до +13 градусов.

На территории Московской области температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

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Накануне, 21 мая, ведущий сотрудник центра погод «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение свыше трети месячной нормы осадков в Московском регионе в ближайшие дни. Эксперт также предупредил о локальных грозах во вторник, 23 мая, и дожде во второй половине недели.

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