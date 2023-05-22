«Известия» показали схему получения фейковых больничных листов

В некоторых больницах врачи готовы выписать поддельные больничные. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посетил медучреждения Москвы и выяснил, что может последовать за выдачу документов мнимым больным.

Фальшивый диагноз всего за пять минут без осмотра и очередей. Больничный — электронный, повод для прогула — можно выбрать. Так теперь работает индустрия поддельных больничных в России, из-за чего появились тысячи мнимых пациентов по стране.

На замену бумажным бланкам пришли электронные, которые тоже продаются. Есть прейскурант на всё: от ОРВИ до гастрита. За деньги могут вписать любое заболевание. Так, корреспонденты посетили филиал клиники МЕДСИ на юге Москвы и клинику «Симфония здоровья в Екатеринбурге». Врачи пошли на уступки и открыли больничный.

Электронный документ сразу же отображается на «Госуслугах», виртуальной форме взаимоотношений между врачом и пациентом уже полтора года. В 2021 году в Госдуме приняли соответствующий закон. По словам одного из его инициаторов, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, необходимо было остановить мошенников. Она указала, что из 19 млн больничных в год примерно 2 млн подделывались.

При этом виртуальный больничный защищен индивидуальным кодом и уникальной персональной подписью врача. В свою очередь больничный лист — документ строгой отчетности и за каждый бланк врач отвечает не только репутацией.

«Это действительно преступление, это может повлечь и другие виды ответственности, может быть судимость», — указала медицинский адвокат Юлия Казанцева.

Отмечается, что больничный представляет собой «скрытый источник дохода». Информация о легком способе «прогулять работу» быстро разнесется по сарафанному радио. Врач в платной услуге им может не оказать, так как важно выполнить план.

«Частная клиника — это бизнес, там всё нацелено на то, чтобы больше зарабатывать. Нас вызывали к главврачу, сказали план в этом месяце сделать. Миллион на этих анализах, нас пять человек, по 200 тыс. в качестве плана с каждого», — рассказывает бывший сотрудник частной клиники Лидия Голубева.

Так, в медцентре «Здоровье» на Дмитровском шоссе диагноз можно выбрать. К примеру, три дня больничного стоят 7 тыс. рублей. Сотрудница предлагает варианты болезней даже без приема. А при виде камеры она тут же прячет прейскурант и игнорирует вопрос о том, на каком основании происходит торговля больничными.

Выручка от продажи больничных может измеряется миллионами. Такой документ отправят и работодателю, и в Фонд социального страхования (ФСС). За больничный сотрудника первые три дня платит компания, потом — ФСС. При этом доказать обман сложно, ведь диагноз — это медицинская тайна.

«Кто может проконтролировать: есть основания для выдачи или нет, если два человека в одной комнате? Безусловно, случаются ситуации, когда работодатель точно уверен, что сотрудник не болеет, соцсети его, например, увидел», — отмечает эксперт по международному праву Валентина Яковлева.

Торговля больничными поставлена на поток. Можно оформить на любой срок, однако с седьмого дня особая тарификация — 830 рублей за сутки.

На ресепшене «Московского научно-практического центра независимых экспертиз» молодой человек представился терапевтом и на просьбу о больничном назвал сумму — 5 тыс. рублей. И после того, как электронный номер высветился на «Госуслугах», корреспонденты указали на то, что это — сбыт официальных документов. После чего сотрудник клиники спрятался в туалете и начал звонить. Исполняющая обязанности руководителя клиники в виновности указала подчиненного. Заявив, что это «похоже на коммерческий план» и молодой человек — стажер.

Но откуда у стажера электронная подпись врача, корреспондентам «Известий» так и не объяснили. Зато показали лицензию клиники. Однако такой документ — не проблема. Специальные посредники помогут и с помещением, и с оборудованием. Лицензия дает право вести прием и оформлять больничные. Это зачастую и есть главная цель, отмечает корреспондент Ольков.

Конкретных механизмов, что в такой ситуации делать работодателю, нет. Но совершенно точно следует обратиться в Росздравнадзор с просьбой проверить клинику и врача, а также в Фонд соцстрахования с заявлением о нарушении работником больничного режима.

«Фонд социального страхования может проверить правомерность выдачи больничного листы организовать проверку поликлинического звена, если будут выявлены нарушения, то уже подключаются органы прокуратуры. Надзорные ведомства могут не только штрафами воздействовать на врачебное учреждение», — рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Система электронных больничных, которую ввели для борьбы с мошенниками, в итоге «узаконила тунеядство», передает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Клиник, в которых против сговора врача и пациента, единицы. Кроме того, если выяснится, что пациент брал больничный, например, ради туристической поездки, то всех участников схемы ждут неприятности. Клинику могут лишить лицензии, а врача обвинить в подделке документов. А мнимого больного — в мошенничестве.

Ранее, 8 января, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани рассказала, что в 2023 году в России поменяются порядок и правила оформления больничных листов. В частности, по новым правилам больничный лист смогут получить только сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).