В России прекратили платный ремонт консолей Nintendo

В России больше не доступен платный ремонт приставок Nintendo, узнали «Известия». Корреспондент издания обратился в техническую поддержку Nintendo с вопросом, можно ли сейчас починить консоль и сколько это займет времени.

«В данный момент платно отремонтировать консоли нельзя. Однако гарантийный ремонт устройств, которые были ввезены официально, осуществляется», — сказали в компании.

В начале 2022 года Nintendo приостановила поставки продукции в Россию и перевела магазин eShop в статус технического обслуживания после того, как платежный провайдер прекратил проводить транзакции в российских рублях. После этого в связи с экономическими перспективами Nintendo of Europe решила прекратить деятельность своего российского подразделения.

Экс-генеральный директор Nintendo Россия Яша Хаддажи в ноябре 2022 года создал и возглавил новую компанию, которая называется ООО «Ачивка». В апреле он объявил, что фирма будет заниматься ввозом в РФ игр и другой продукции японского производителя.

Ситуация с недоступностью платного ремонта является логичным продолжением того, что деятельность компании «Ачивка» была предана широкой огласке, предположил сооснователь XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

«Известия» направили запрос в ООО «Ачивка» и попросили компанию прокомментировать, планируется ли возобновление платного ремонта консолей в России и когда оно произойдет.

«Мы рассмотрим возможность предоставления платного ремонта владельцам игровой продукции и аксессуаров к ней. Но на текущий момент решение по данному вопросу не принято», — сказали в пресс-службе компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Консольная работа: в РФ прекратили платный ремонт приставок Nintendo