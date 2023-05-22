Консольная работа: в РФ прекратили платный ремонт приставок Nintendo

В России теперь нельзя платно отремонтировать консоли Nintendo, узнали «Известия». В частности, недоступна замена экрана на девайсах и другие виды починки гаджета. В рамках параллельного импорта возможен только гарантийный ремонт, сообщили участники рынка. В то же время бывшая российская «дочка» японского производителя ООО «Ачивка» планирует организовать платный ремонт устройств, однако не называет конкретных сроков запуска этой программы. Опрошенные «Известиями» эксперты не рекомендуют обращаться в неавторизованные сервисные центры и считают, что лучший выход из сложившейся ситуации — подождать, российская компания наладит все процессы.

Вне зоны доступа

В России больше нельзя платно отремонтировать консоли Nintendo, узнали «Известия». Корреспондент позвонил и спросил, можно ли сейчас починить девайс и сколько это займет по времени.

— В данный момент платно отремонтировать консоли нельзя. Однако гарантийный ремонт девайсов, которые были ввезены официально, осуществляется, — сказали в технической поддержке Nintendo.

В начале 2022 года Nintendo приостановила поставки продукции в Россию и перевела магазин eShop в статус технического обслуживания после того, как платежный провайдер прекратил проводить трансакции в рублях. После этого Nintendo of Europe решила прекратить деятельность своего российского подразделения.

Фото: AP Photo/Steven Senne

Экс-генеральный директор Nintendo Россия Яша Хаддажи в ноябре 2022 года создал и возглавил новую компанию, которая называется ООО «Ачивка». В апреле он объявил, что фирма будет заниматься ввозом в РФ игр и другой продукции японского производителя.

Ситуация с недоступностью платного ремонта — логичное продолжение широкой огласки деятельности компании «Ачивка», предположил сооснователь XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

— В результате разработчику игровых консолей пришлось выступить с официальным заявлением о снижении своей деятельности в России до минимума, чтобы «завершить процесс сворачивания нашей работы, а также для того, чтобы выполнить юридические, контрактные и административные обязательства», — процитировал эксперт.

Задел на будущее

«Известия» направили запрос в ООО «Ачивка» и попросили компанию прокомментировать, планируется ли возобновление платного ремонта консолей в России и когда оно произойдет.

— Мы рассмотрим возможность предоставления платного ремонта владельцам игровой продукции и аксессуаров к ней. Но на сегодняшний момент решение по данному вопросу не принято, — сказали в пресс-службе компании.

В сложившихся условиях пользователям всех консолей Nintendo придется обращаться к негарантийному платному ремонту девайсов, констатировал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Часть услуг смогут качественно оказать даже неофициальные сервисные центры: замена клавиш, разъема питания, аккумулятора или даже поврежденного дисплея сложностей не представляет. Конструкция консоли подобна смартфонной, только крупнее и, как следствие, проще в обслуживании, отметил эксперт.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Иного мнения придерживается креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.

— Пользователям пока рекомендую не кидаться в первые попавшиеся мастерские, по возможности изучить отзывы — очень много мошенников. Выбирайте проверенные пункты ремонта. Если есть возможность подождать открытия авторизированных сервисов — я бы подождал, — сказал эксперт.

Если есть навыки самостоятельного ремонта — можно, например, заменить дрифтующие стики (люфт и инерция клавиш, с помощью которых в играх указывают направление или смотрят по сторонам. — «Известия») по подробным видео ремонта из интернета. Более сложный ремонт, конечно, требует большей экспертности и надо запастись терпением или действовать на свой страх и риск, добавил специалист.

Судя по тому, как «Ачивка» неожиданно быстро и без особого анонса завезла и начала поставлять дистрибьютерам игры и консоли, ждать открытия их ремонтных сервисов не так уж и долго, резюмировал Александр Артемов.

Параллельный мир

Что касается консолей, приобретенных по параллельному импорту, то ритейлеры также осуществляют только гарантийный ремонт, рассказали «Известиям» участники рынка.

— «М.Видео – Эльдорадо» как продавец отвечает перед потребителями за качество продаваемой техники, даже если такие обязательства не берет на себя производитель. Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание — в пределах гарантийного срока покупатели могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе ритейлера.

У торговой сети партнерские отношения с рядом сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей, включая Nintendo Switch, с использованием оригинальных запчастей, объяснили в компании.

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— На маркетплейсе приставки Nintendo продает и Ozon, и другие продавцы, при этом за гарантийное обслуживание отвечает именно продавец. Так, в каждой карточке товара указано, кто обеспечивает гарантийное обслуживание, — сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Если указана гарантия компании, то клиент может обратиться в партнерские сервисные центры. Их список указан в инструкции для покупателей, добавили представители ритейлера.