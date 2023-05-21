Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом в Подмосковье
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- Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом в Подмосковье
В подмосковном Щелково шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
ДТП произошло на дороге «Щелково-Фряново» к северо-востоку от Москвы. По неизвестным причинам 25-летний водитель микроавтобуса съехал на обочину и врезался в дерево.
В результате пятеро пассажиров и водитель получили травмы, им оказывается медицинская помощь. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее, 17 мая, в Красноярском районе Самарской области в результате столкновения микроавтобуса и двух большегрузов пострадали мужчина и восьмилетний мальчик. По предварительным данным, 35-летний житель Татарстана за рулем микроавтобуса выехал на встречную полосу.