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Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом в Подмосковье

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В подмосковном Щелково шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с деревом. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло на дороге «Щелково-Фряново» к северо-востоку от Москвы. По неизвестным причинам 25-летний водитель микроавтобуса съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате пятеро пассажиров и водитель получили травмы, им оказывается медицинская помощь. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 мая, в Красноярском районе Самарской области в результате столкновения микроавтобуса и двух большегрузов пострадали мужчина и восьмилетний мальчик. По предварительным данным, 35-летний житель Татарстана за рулем микроавтобуса выехал на встречную полосу.

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