Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в нефтяной сфере

Венесуэла развивает сотрудничество с РФ в нефтяной сфере. Глава госкомпании PDVSA встретился с послом Сергеем Мелик-Багдасаровым, передает телеканал «Известия». В марте директор «Роснефти» обсудил с коллегой из Каракаса перспективы сотрудничества и программу увеличения нефтедобычи. В Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий двух стран. Общая добыча этих СП составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

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