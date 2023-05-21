Пропавший в Свердловской области трехлетний мальчик погиб

Трехлетний Степан, пропавший в поселке Ертарский Свердловской области, погиб. Об этом 21 мая сообщает портал E1.

Тело ребенка обнаружили пожарные во время разборов завалов сгоревшего дома.

По предварительной информации, 19 мая взрослые уехали в Тугулым покупать корм для животных, оставив детей одних. Старшему ребенку было 14 лет. В отсутствие взрослых в доме начался пожар.

«Старший парнишка молодец, не растерялся, успел вытащить ребятишек. А Степку не нашел», — рассказала местная жительница.

Степа провалился ниже уровня пола, поэтому его долго не могли найти.

В поисках мальчика принимали участие волонтеры из Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Ребенка искали сотрудники экстренных служб и полиции.