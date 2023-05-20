Трехлетний мальчик пропал в Свердловской области

Трехлетний Степан Елагин пропал в поселке Ертарский Свердловской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» 20 мая.

Как указывается в публикации, с 19 мая его местонахождение неизвестно. Согласно ориентировке, ребенок ростом 95 см, нормального телосложения, имеет светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тканевые тапочки.

«Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112», — сообщили в поисково-спасательном отряде.

В поисках мальчика принимают участие волонтеры из Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Подключены также сотрудники экстренных служб и полиции.

«По нашим данным, накануне ЧП здесь произошел пожар, после которого ребенка и не могут найти. По одной из отрабатываемых сыщиками уголовного розыска версий, малыш мог играть со спичками и поджечь стог сена, огонь быстро перекинулся на дом», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с «Известиями».

По его словам, мальчик мог спрятаться, испугавшись наказания за пожар. Однако правоохранительные органы отрабатывают и другие версии.

16 мая сообщалось о пропаже девочки возле школы в Москве. По данным «Известий», ребенок подошел к учебному заведению, но не стал заходить, а остался на детской площадке, после чего пропал.