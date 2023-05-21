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Разбитую гитару Кобейна продали на американском аукционе почти за $600 тыс.

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nancy Kaszerman
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Гитара, которую разбил создатель рок-группы Nirvana Курт Кобейн, ушла с молотка почти за $600 тыс. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил аукционный дом Julien's Auctions, который и организовал торги.

«Продана за $595 тыс. Черная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейном в эпоху [альбома] Nevermind и подписанная всеми тремя участниками группы», — сказано в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

Как сообщал AFP представитель аукционного дома Коди Фредерик, гитару восстановили, однако играть на ней уже нельзя. Ожидалось, что выручить за нее получится около $80 тыс., однако итоговая цена лота оказалась значительно выше.

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