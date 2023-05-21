Непомнящий признался в желании видеть Кокорина в РПЛ

Тренер Валерий Непомнящий признался, что хотел бы видеть возвращение футболиста Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом он рассказал порталу Metaratings.

«Не знаю, вернется ли он в «Фиорентину», но я бы хотел, чтобы он играл в чемпионате России. Для меня досада, когда наши футболисты играют за рубежом и мы не видим их у себя в чемпионате. Я не против европейской карьеры, но играть на Кипре — это одно, а играть в «Зените» или в «Динамо» — совсем другое», — сообщил Непомнящий 19 мая.

Также он добавил, что из-за случившейся «неприятности» Россия потеряла его как футболиста.

В 2018 году футболист оказался в центре скандала. Так, в октябре он вместе с футболистом Павлом Мамаевым, братом Кириллом и их другом Александром Протасовицким напали на водителя Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин» в Москве, избили и повредили его машину. Затем мужчины переместились в кафе на Большой Никитской улице, где избили чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год 6 месяцев.

Александр Кокорин перешел на правах аренды в кипрский футбольный клуб «Арис» 31 августа 2022 года, который тренирует бывший белорусский полузащитник Алексей Шпилевский. Арендное соглашение с российским спортсменом рассчитано до конца сезона-2022/23.

19 мая он был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра, о чем стало известно 18 мая. Он получил награду на церемонии PASP Football Awards.