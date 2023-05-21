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Эксперты рассказали о способах снижения ипотечной ставки

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости»: ипотеку со сниженной ставкой одобряют в случае увеличения ипотечного взноса до 20-25%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты рассказали, как взять ипотеку с низкой процентной ставкой. Об аспектах, влияющих на ставку при оформлении кредита, «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

70% заемщиков банки одобряют ипотеку со сниженной ставкой на 0,6–0,8%, если первоначальный взнос увеличен до 20–25%, сказали эксперты.

«Большинство системообразующих банков снижают ставку по ипотеке при страховании жизни и здоровья заемщика, а также страховании права собственности. Снижение может достигать 4 п.п.», — рассказали аналитики.

При этом самые высокие процентные ставки получают заемщики, которые допускали просрочки по выплате кредитов и несвоевременно обслуживали действующие займы, отметили специалисты. Количество потребительских кредитов и активных кредитных карт также существенно влияет на ипотечную ставку, сообщили эксперты.

Закредитованным заемщикам банки предлагают ставки на 2–3% выше тех, кто не имеет финансовых обязательств на момент подачи заявки на ипотеку, сказали в компании.

По данным экспертов, сниженную процентную ставку сложно получить и людям с «серым» доходом, когда одну часть зарплаты человек получает официально, а другую — «в конверте». Исходя из кейсов компании, банки одобряли таким заемщикам ипотеку с процентной ставкой в среднем на 1,5% выше, чем тем, кому работодатель выплачивает всю заработную плату официально и осуществляет отчисления в Социальный фонд, отметили аналитики.

«Самые низкие процентные ставки по ипотеке предоставляются в рамках льготных программ, которые субсидируются государством. Остальные предложения в большей степени волатильны. В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному увеличению ставок в связи с ужесточением ЦБ РФ регулирования рынка ипотеки. Банк России с 1 мая начал вводить меры, направленные на ограничение ипотечных программ с низким первоначальным взносом и заниженными процентными ставками. Следующий этап введения новых правил запланирован на 30 мая, которые могут привести к дальнейшему росту ипотечных ставок», — сказал руководитель отдела ипотечного кредитования «НДВ Супермаркет Недвижимости» Сергей Китаев.

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Ранее в мае в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что по итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года и более чем вдвое по сравнению со средним значением I квартала этого года. Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками своих программ.

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