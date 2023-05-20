Карта спецоперации на Украине 20 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сейчас штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Подразделения южной группировки войск сдерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), прикрывая фланги штурмовых отрядов в боях за город.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное ДНР.

Также, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

Кроме того, на донецком уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица «Мста-Б».

Помимо этого, на херсонском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На купянском направлении уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Конашенков также сообщил, что ВС России уничтожили два склада боеприпасов бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка ДНР.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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