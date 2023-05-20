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МЧС утвердило новый порядок регистрации туристических групп

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Порядок регистрации туристических групп в МЧС России изменился. Соответствующий приказ устанавливает новые требования к информированию туристами спасателей о маршрутах передвижения, сообщили в ведомстве 20 мая.

Информировать необходимо о любых маршрутах передвижения, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам.

Сделать это можно на официальном сайте МЧС России или сайте регионального управления ведомства, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или при личном обращении в территориальный орган МЧС.

Кроме того, уведомить о маршруте передвижения можно учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого ответственному представителю потребуется лично обратиться в учреждение, максимально приближенное к точке начала маршрута передвижения или месту проведения туристского мероприятия.

Неизменно представители туристских организаций, инструкторы-проводники и туристы должны проинформировать ведомство за 10 дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма. Уведомление необходимо направить в территориальное подразделение ведомства в субъекте РФ, на территории которого начинается путешествие.

Особое внимание стоит обратить на горные турмаршруты, которые становятся все более привлекательными для любителей активного отдыха. Для неподготовленных путешественников горные тропы могут таить массу опасностей, поэтому, прежде чем планировать путешествие, необходимо ознакомиться с местностью маршрута, оценить его протяженность, степень сложности, свои возможности и физподготовку, порекомендовали спасатели.

«Неподготовленные люди зачастую не понимают, как ориентироваться в горах и могут выйти совершенно в другую сторону. Даже в составе группы спасатели МЧС РФ призывают не отклоняться от установленного маршрута. В Крыму в Бахчисарайском районе двое суток велись поиски туристки из Москвы. В составе незарегистрированной группы женщина отправилась в поход. Во время передвижения москвичка самостоятельно отправилась на одну из вершин», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России, спасатель международного класса Сергей Герасимов.

Он пояснил, что сложность работ спасателей заключалась в отсутствии связи, горном рельефе и отсутствии информации о местонахождения женщины. При помощи альпинистского снаряжения ее спустили по крутому склону к тропе и вывели в безопасное место.

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В апреле 48-летняя женщина и ее 16-летний сын из Екатеринбурга поехали в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту в горах в Сочи, который ведет к Ачипсинским водопадам. Они сорвались со скалы и получили травмы. Пострадавших спасатели эвакуировали вертолетом.

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