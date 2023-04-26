Мать с 16-летним сыном сорвались со скалы в горах в Сочи

48-летняя женщина и ее 16-летний сын из Екатеринбурга поехали в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту в горах в Сочи, который ведет к Ачипсинским водопадам. Они сорвались со скалы и получили травмы, пострадавших спасатели эвакуировали вертолетом. Об этом 26 апреля проинформировал Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Инцидент произошел на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 м над уровнем моря. В службу 112 обратился сам 16-летний молодой человек.

«Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму. Молодой человек сообщил, что она находится в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС передали туристов врачам скорой помощи.

Спасатели призвали туристов регистрировать свой маршрут в органах МЧС России, на территории которых проходит туристический выход.

«Сделать это можно, позвонив в территориальные органы МЧС либо зайдя на официальный сайт ведомства», — сообщается в публикации.

3 марта тело альпиниста обнаружено на склоне горы Эльбрус на высоте 4800–4900 м.

Альпинист из Тулы 1984 года рождения вместе со своей знакомой самостоятельно совершали подъем на Эльбрус. На высоте 4300 м женщина почувствовала себя плохо и отказалась от дальнейшего восхождения, а мужчина продолжил подниматься. На связь он не выходил, до наступления сумерек с горы не спустился.

В следственном управлении Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии предположили, что причиной смерти альпиниста могло стать падение со скалы.

После обнаружения погибшего спасатели начали транспортировку тела вниз на поляну Азау.