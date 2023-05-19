СК возбудил дело после гибели девушки с дочерью при пожаре под Омском

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре 28-летней девушки и ее семилетней дочери. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел в ночь на 19 мая в частном доме в поселке Москаленки. От острого отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Мужа в это время не было дома, он находился на работе на вахте, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Очаг возгорания находился в месте, где стоял холодильник, в связи с чем выдвинута версия о том, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети», — говорится в сообщении СК. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), уточняет ИА «Город55». Ведется расследование, его ход поставлен на контроль в прокуратуре.

10 мая в Москве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели троих мужчин при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке столицы.