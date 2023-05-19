В США допустили потерю военных вместе с Patriot в Киеве
Американские военные могли погибнуть при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot в Киеве, сказал 18 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В ночь на 16 мая российские силы уничтожили дивизион ЗРК Patriot американского производства в Киеве. Минобороны РФ сообщило о ликвидации многофункциональной радиолокационной станции и пяти пусковых установок ЗРК.
На сегодняшний день Patriot — наиболее современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.
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