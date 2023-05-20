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Россияне рассказали, на чем готовы экономить

Опрос: чаще всего россияне экономят на развлечениях и одежде
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Персональное финансовое планирование» «Сбера» опросили россиян, следят ли они за своими расходами, на что тратят деньги и на чем готовы либо не готовы экономить. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно результатам, 62% респондентов ведут учет своих расходов, в том числе 20% фиксируют каждую покупку. 12% опрошенных анализируют траты в конце месяца. Практически не следит за расходами каждый 10-й россиянин. Еще 9% не ведут учет расходов и даже не планируют это делать, а 6% все-таки хотят научиться отслеживать свои покупки.

Потребители склонны расставлять приоритеты в тратах, особенно при ограниченном бюджете. При этом, по результатам опроса, россияне не готовы экономить в первую очередь на здоровье, а также на продуктах питания (так ответили 46 и 42% респондентов соответственно). В топ-10 самых «неэкономных» статей расходов, по мнению участников опроса, вошли ЖКХ (26%), покупки для ребенка (24%), выплаты по кредитам (20%), оплата интернета и связи (19%), образование (17%), содержание домашних животных (16%), траты на одежду и обувь (16%), содержание и обслуживание автомобиля (13%).

Результаты опроса показали, что первыми в списке на сокращение расходов стоят развлечения, а также одежда и обувь (на них экономят 49 и 40% респондентов соответственно). Далее идут покупки для дома, путешествия и транспорт (так ответили 37, 33 и 23% участников опроса соответственно).

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22 ноября прошлого года сообщалось, что около 11–20% россиян, опрошенных эконом-сервисом доставки питания «Прием», тратят на питание в месяц 34% своего дохода. При этом 29% респондентов тратят до 50% своего дохода на еду, 24% — до 10%. Согласно опросу, респонденты признались, что сейчас экономят на еде, отказываясь от покупки некоторых дорогостоящих продуктов, ограничивая количество потребляемой еды в день, а также оформляя подписки на бюджетные сервисы питания.

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