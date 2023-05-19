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Футболиста ЦСКА Мойзеса заподозрили в участии в договорных матчах в Бразилии

О Globo: футболиста ЦСКА Мойзеса подозревают в Бразилии в участии в договорных матчах
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Защитника ЦСКА Мойзеса Барбозу, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал», упомянули в деле о махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии 2022 года. Об этом сообщает в пятницу, 19 мая, издание O Globo.

Отмечается, что Мойзес должен был получить желтую карточку в матче против «Сан-Паулу» в 18-м туре чемпионата Бразилии, который прошел 20 июля. Один из фигурантов этого дела отправил футболисту фото чемодана с деньгами и сообщил, что сделает ставку и переведет ему средства.

О Globo уточняет, что в игре с «Сан-Паулу» Мойзес действительно получил желтую карточку на 21-й минуте второго тайма за грубый фол.

«Интернасьонал» от комментариев отказался.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» летом 2022 года на год.

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Ранее, 11 мая, Федерация футбола Белоруссии (АБФФ) лишила «Шахтер» из Солигорска звания чемпиона страны 2022 года за договорные матчи. В ходе расследования был задержан директор клуба, бывший футболист волгоградского «Ротора» Владимир Нидергаус. Помимо титула белорусского чемпиона, футбольный клуб потерял 30 очков в чемпионате страны нынешнего сезона и 20 очков в следующем сезоне. Клуб также должен выплатить штраф в размере 370 тыс. белорусских рублей (более 11 млн российских рублей).

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