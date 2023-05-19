Медведев: с 1 января в ВС России приняли свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев

Начиная с января текущего года в Вооруженные силы (ВС) РФ на службу на контрактной основе, а также в состав добровольческих формирований было принято свыше 117 400 человек. Об сообщил 19 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Открывая совещание по вопросам набора на военную службу по контракту он отметил, что в России продолжается работа над доукомплектованием ВС России контрактниками в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина на эту тему.

Медведев заметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали в том числе и сами участники совещания.

«С 1 января по 19 мая в ряды ВС приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», — сообщил зампред Совбеза РФ.

В свою очередь в самом Совете безопасности отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.

15 мая президент России подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить гражданство России в упрощенном порядке.

Ранее, 3 апреля, в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья, желающих заключить контракт.

Тогда же в столице начала работать горячая линия 117 и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту. По телефону могут обратиться все интересующиеся возможностями контрактной службы, выплатами и льготами военнослужащих и их семей.

До этого, 25 марта, Медведев призвал увеличить численность армии. По словам зампреда, ранее уже объявляли число военнослужащих, которое должно входить в войска страны, — это 1,5 млн человек, согласно указу главы государства. При этом армия должна состоять как из призывников, так и из служащих по контракту.