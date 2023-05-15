Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для заключивших контракты в период СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить гражданство России в упрощенном порядке. Документ опубликован 15 мая на официальном правовом портале.

Согласно тексту опубликованного документа, в указ «О приеме в гражданство в Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы, и членов их семей» внесут изменения.

Так, благодаря нововведениям, иностранцы, подписавшие контракт на год службы в Вооруженных силах РФ, в период проведения спецоперации, смогут получить упрощенное гражданство.

Ранее эта норма касалась иностранных граждан, которые заключили контракты о прохождении военной службы в российской армии на срок не менее года, а также «принимающих (принимавших) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе либо принимавших участие в них менее шести месяцев и получивших при этом увечье», в результате чего были уволены со службы.

28 апреля российский лидер подписал закон, предусматривающий упрощение процесса получения гражданства и лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ.

Согласно закону, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. При этом расширяются полномочия президента в сфере определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство. Вместе с тем также было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.