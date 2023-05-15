Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали газетной уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии у него планов оставаться на посту генсека НАТО
Общество
Мантуров заявил о планах запустить завод «Азот» в Северодонецке в 2023 году
Мир
Во Франции назвали Макрона «маленьким солдатом Зеленского»
Мир
Грузия получит до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ
Мир
В офисе Сунака заявили об отсутствии планов отправить истребители на Украину
Общество
Правительство РФ не поддержало законопроект об утилизации отходов упаковки
Общество
Еще две российские социальные сети разрабатывают сервисы для замены Tinder
Армия
Военный эксперт оценил серьезность поставки Украине танков AMX-10RC от Франции
Пресс-релизы
Первый созерцательный фестиваль «Места для души» пройдет в Суздале
Мир
Министр иностранных дел Эстонии назвал Балтийское море озером НАТО
Пресс-релизы
Завершился XI Петербургский международный юридический форум
Мир
В Италии женщина умерла после 31 года комы

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для заключивших контракты в период СВО

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить гражданство России в упрощенном порядке. Документ опубликован 15 мая на официальном правовом портале.

Согласно тексту опубликованного документа, в указ «О приеме в гражданство в Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы, и членов их семей» внесут изменения.

Так, благодаря нововведениям, иностранцы, подписавшие контракт на год службы в Вооруженных силах РФ, в период проведения спецоперации, смогут получить упрощенное гражданство.

Ранее эта норма касалась иностранных граждан, которые заключили контракты о прохождении военной службы в российской армии на срок не менее года, а также «принимающих (принимавших) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе либо принимавших участие в них менее шести месяцев и получивших при этом увечье», в результате чего были уволены со службы.

Паспортная данность: закон «О гражданстве» рассмотрят во втором чтении весной
Сколько поправок к инициативе поступило и почему она находится в работе почти год

28 апреля российский лидер подписал закон, предусматривающий упрощение процесса получения гражданства и лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ.

Согласно закону, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. При этом расширяются полномочия президента в сфере определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство. Вместе с тем также было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023