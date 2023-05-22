События недели в фотографиях: освобождение Артемовска и полеты в Грузию

Россия возобновила авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году. Рейсы будут выполнять российская компания «Азимут» и грузинская Georgian Airways. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
В Израиле продолжились протесты против правительства Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы. Демонстрации не прекращаются уже более пяти месяцев
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани прошла сессия «Тренды исламской моды – 2023»
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фильмом «Жанна Дюбарри» с участием Джонни Деппа открылся 76-й Международный кинофестиваль в Каннах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Беспилотный грузовой вертолет «Аэромакс» SH-3000 отечественной разработки был показан на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма, что привело к временной приостановке движения электропоездов
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Участники фестиваля воздухоплавания «Город на ладони» готовят воздушные шары к полету в подмосковном Клину
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Фото: REUTERS
В канадской провинции Альберта продолжают бушевать лесные пожары. Всего в регионе отмечено 90 очагов возгорания, 23 из которых не контролируются
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Фото: REUTERS
На Италию обрушилось самое сильное за 100 лет наводнение, в регионе Эмилия-Романья погибло уже более 10 человек
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Фото: REUTERS
Младший медицинский персонал и студенты-медики вышли на демонстрацию в Сеуле. Они протестовали против вето, наложенного президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на законопроект о статусе медсестер
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Фото: REUTERS
В Хиросиме прошла очередная встреча лидеров стран G7. В рамках программы они посетили синтоистское святилище Ицукусима
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Российские войска освободили город Артемовск (Бахмут). В настоящее время началось разминирование территории
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