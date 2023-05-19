В ВС России приняли 117 тыс. добровольцев и контрактников с начала года

С 1 января 2023 года в российскую армию поступили более 117 тыс. человек на контрактную службу, а также в роли добровольцев. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза (СБ РФ) Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

На мероприятии он также предложить обсудить ситуацию с отбором граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах России в мае текущего года.

По его словам, активная работа в русле пополнения рядов ВС РФ продолжается.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья, желающих заключить контракт.

Ранее, 25 марта, Медведев призвал увеличить численность армии.

По словам зампреда, ранее уже объявляли число военнослужащих, которое должно входить в войска страны, — это 1,5 млн человек, согласно указу президента РФ Владимира Путина.

При этом армия должна состоять как из призывников, так и из служащих по контракту.

17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал соответствующее заявление об увеличении контрактно-призывной части армии.