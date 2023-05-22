Брак и расчет: в РФ хотят ввести семейный сертификат на первую машину

В России планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР, выяснили «Известия». Сумма выплаты составит 1 млн рублей, а воспользоваться ею можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребенка. Инициативу поддерживают автопроизводители, а также представители комитетов ГД по труду и социальной политике и по вопросам семьи. Впрочем, эксперты считают, что денег на поддержку такого спроса на автомобили в бюджете нет. Что об этом думают в Минфине и какие марки машин подойдут для льготной покупки — в материале «Известий».

Помощь молодым

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о семейном сертификате на покупку машины. Согласно новым нормам, воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 млн рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, рассказали «Известиям» авторы законопроекта.

— Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась.

— Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи, — заявил депутат.

Такой сертификат мог бы стать поддержкой молодой семьи, согласна глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Стимулировать рождаемость, конечно, нужно. Думаю, что от такого сертификата никто не откажется, он не будет лишним для молодой семьи. Я поддержала бы такую меру, но, пока непонятно, как отреагирует на нее правительство, — пояснила «Известиям» депутат.

По ее словам, к сожалению, кабмин не разрешил тратить деньги материнского капитала на покупку автомобиля. Нина Останина сама выходила с такой инициативой, однако получила отрицательный отзыв по этому предложению.

В Минфине «Известиям» сказали, что пока такой законопроект в ведомство не поступал.

— Он будет рассмотрен после его получения в установленном порядке, — пояснили в пресс-службе.

«Известия» также направили запросы в Минпромторг и Минтруд.

Денежный вопрос

Сейчас в России действует программа «Семейный автомобиль». Государство дает возможность некоторым категориям россиян взять заем и получить скидку на приобретение автомобиля. Деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу, таким образом власти компенсируют эту сумму банку в виде субсидии. Программа распространяется на автомобили LADA, «УАЗ», «ГАЗ», Haval Jolion и электрокары Evolute.

В 2023 году Минпромторг предусмотрел на цели льготного автокредитования в федеральном бюджете 5,1 млрд рублей. Но, как говорили «Известиям» участники отрасли, еще в феврале большая часть этих средств уже была выбрана. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совфеде тогда сообщал, что из выделенных лимитов осталось 1,5 млрд рублей и эти средства были зарезервированы только под продажу электромобилей.

В конце марта Минпромторг вновь скорректировал параметры поддержки — покупка машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по льготному займу стала доступна лишь ограниченным категориям граждан, а именно медработникам, сотрудникам сферы образования и участникам СВО на Украине и членам их семей. Скидка на оплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, для жителей ДФО — 25%. Электромобиль Evolute всем категориям граждан можно приобрести со скидкой на первоначальный взнос в 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как сообщали источники «Известий» в конце марта, в бюджете на этот год оставалось 600 млн рублей — на приобретение автомобилей с ДВС и 900 млн рублей на электрокары.

Представители автомобильной отрасли заявили «Известиям», что поддержали бы такой законопроект.

— Нам об этой инициативе неизвестно, но, безусловно, мы бы ее поддержали, — заявили «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа.

С этим мнением согласны в компании «Соллерс» (УАЗ), где также поддерживают инициативу, отметили в пресс-службе.

— Молодежь всегда надо поддерживать, особенно если речь идет о молодой семье с ребенком. Думаю, что это очень полезная мера, — заявил «Известиям» зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев.

По его словам, безусловно, это стимулирует отечественных производителей увеличить выпуск машин и будет способствовать развитию нашего автопрома.

Впрочем, по мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, денег в бюджете на любую программу поддержки спроса на автомобили сейчас нет. Минпромторг обещает выделить дополнительное финансирование, но, будет ли оно, неясно. Эксперт также считает, что любые программы поддержки спроса нужно ориентировать на потребителя.

— Сейчас по действующим автопрограммам фактически субсидируют банк. Клиенты получают скидку на первоначальный взнос, а кредитные организации — недостающую сумму. И они еще стараются заложить дополнительные продукты, например страховку от потери работы, — заметил эксперт.

Льготное автокредитование стало мощным инструментом поддержки российского авторынка в резко изменившихся условиях, заявили «Известиям» в ВТБ. По оценке банка, запуск программы семейного капитала позволит дополнительно поддержать как россиян, планирующих приобрести свой первый автомобиль, так и сегмент.