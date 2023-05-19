Путин потребовал как можно скорее достроить Соборную мечеть в Крыму
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 мая, потребовал как можно скорее закончить строительство Соборной мечети в Крыму.
«Об этом действительно мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму», — отметил глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям, заслушав доклад зампреда Совета крымских татар при главе Республики Крым Чингиза Якубова.
Тот сориентировал, что строительство закончится через три-четыре месяца. Якубов сказал, что «осталось совсем немного».
«Надо завершать, <...> строительство длится уже достаточно давно, надо завершать», — поторопил его российский лидер.
Фундамент Соборной мечети в Симферополе — самой высокой на полуострове — был заложен в 2016 году. Тогда сообщалось, что этого события местные жители ждали 20 лет. Объект расположен на южной возвышенности города на Ялтинской улице.
Храм украшен четырьмя 40-метровыми минаретами. Высота купола — 28 м. Внутренний двор здания по периметру окружен мраморными колоннадами. Декор мечети выполнен в стиле османского барокко с народными крымскотатарскими орнаментами.