АвтоВАЗ возобновил производство кросс-седана Lada Vesta

На конвейере завода АвтоВАЗ возобновилась сборка кросс-версии седана Lada Vesta, которую ранее производитель планировал перестать выпускать. Об этом сообщает 19 мая паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что несколько седанов Vesta Cross собрали еще в апреле этого года, а начиная с мая АвтоВАЗ выпускает модель «в достаточном количестве».

В октябре 2022 года седан во внедорожной версии убрали из каталога на официальном сайте Lada, а представители компании не опровергали информацию о полном прекращении производства седанов Vesta Cross.

Инсайдеры предполагают, что Vesta Cross будет продаваться лишь в топовых комплектациях. Например, на снимке, опубликованном в паблике Avtograd News, можно заметить, что на центральной консоли внедорожной версии седана расположен дисплей системы мультимедиа, который присущ дорогим исполнениям модели.

На сегодняшний день АвтоВАЗ выпускает обновленную модель Vesta NG лишь в трех вариациях — обычные седан и универсал, а также пятидверный Vesta SW Cross.

15 мая появилась информация, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая.

Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. с крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор. В понедельник, 15 мая, на АвтоВАЗе собрали первые 13 автомобилей Lada Vesta NG с 16-клапанным двигателем и мультимедийной системой Enjoy ― такие машины также появятся в продаже в конце этого месяца.