Экономисты оценили вероятность дефолта в США

Экономисты анализируют риски дефолта в США. Лимит по государственному долгу в стране был достигнут еще 19 января 2023 года. Глава министерства финансов США также ранее заявила, что деньги у ведомства могут закончиться к 1 июня. Для повышения государственного долга партиям конгресса нужно найти компромисс, передает телеканал «Известия». Республиканцы и демократы пока не пришли к единому мнению. Экономист Родион Ломиворотов уверяет: проблема больше политического характера, нежели финансового. Республиканцы выступают за снижение бюджетного дефицита. Демократы отказываются сокращать расходы из-за выборов в 2024 году. На фоне разногласий вероятность дефолта значительно повышается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.