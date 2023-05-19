Lada Granta стала самым упоминаемым российским автомобилем в соцсетях

В период с октября 2022 года по апрель 2023-го в соцсетях самым упоминаемым автомобилем российского производства стал бюджетник Lada Granta. Всего пользователи социальных сетей говорили об автомобиле более 250 тыс. раз, сообщают 18 мая аналитики «СберМаркетинга».

На втором месте расположилась другая модель АвтоВАЗА ― Lada Vesta (около 230 тыс. упоминаний). Больше всего сообщений о Vesta писали в марте, когда российский производитель представил обновленную версию Vesta Cross. Тройку лидеров замыкает «Москвич 3» с 117 тыс. упоминаний. Чаще всего о кроссовере писали осенью, когда в Москве стартовало производство новинки.

На четвертом и пятом местах по частоте упоминаний вновь оказались автомобили АвтоВАЗа: Lada Priora (94 тыс. постов) и «ВАЗ-2107» (89 тыс. упоминаний).

По данным аналитиков «СберМаркетинга», большинство покупателей ― 60% ― российских автомобилей находятся в возрастной категории 25–44 лет. Остальные 35% и 5% рынка приходятся на покупателей в возрастных стратах 45–65 лет и 18–24 года соответственно.

Самые частые покупатели отечественных автомобилей ― офисные работники. Чуть реже новые российские авто берут представители сфер, где необходим физический труд, а реже всех ― фрилансеры. Как правило, большинство покупателей были жителями Москвы, Тольятти, Самары и Перми.

14 мая второе поколение российского бестселлера Lada Granta вновь попало в объективы камер. Прототипы Granta 2, разработанные на перспективной платформе CMF-B, которые сейчас проходят дорожные испытания, появляются на кадрах с заклеенными камуфляжной пленкой кузовами, из-за чего трудно судить об экстерьере готовящейся к выходу новинки АвтоВАЗа. На ролике видно, что оба тестовых автомобиля ― седаны.

Второе поколение Granta, также известное как Granta XJO, должно выйти на внутренний рынок в конце 2024 года.