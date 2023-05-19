Прокуратура попросила изъять в собственность Петербурга два земельных участка Невзорова

Прокуратура попросила через суд изъять у журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) два земельных участка в поселке Лисий Нос, где стоит его дом. Об этом 19 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иск был зарегистрирован Приморским районным судом города. Отмечается, что прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что оба участка оказались в собственности Невзорова незаконно.

Так, участки не были выкуплены журналистом, комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга также не издавал распоряжений о выкупе, а расчет стоимости земли не производился.

В связи с этим прокуратура попросила суд изъять участки из владения Невзорова в пользу города. Материалы дела переданы судье, но еще не приняты к производству.

Ранее, 4 мая, Приморский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы административного дела в отношении Невзорова о нарушении им работы в статусе иноагента. Отмечается, что в марте журналист в своем Telegram-канале опубликовал пост без специальной пометки, указывающей на то, что эта информация распространена иностранным агентом либо касается его деятельности.

До этого, 1 февраля, Басманный суд Москвы приговорил журналиста к восьми годам заключения заочно за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ.