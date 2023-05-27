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Великая сушь: жители индийской деревни живут практически без воды

В день на человека приходится менее двух литров воды
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Жители индийской деревни Теламвади редко могут позволить себе напиться вдоволь: на 600 человек приходится один высохший колодец и цистерна воды в день. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Женщинам и детям приходится каждый день проходить более мили за водой, хотя их дома находятся недалеко от плотины, которая обеспечивает водой мегаполис Мумбаи

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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Водой стараются наполнить все имеющиеся дома емкости
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Воду для колодца доставляет автоцистерна
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
После заполнения колодец становится центром социальной жизни общины
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Объема цистерны хватает лишь на то, чтобы слегка заполнить древний резервуар
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Воду выбирают в буквальном смысле слова до последней капли
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Суман Бутамбаре залезла в колодец, чтобы вытащить решето, которое уронила туда ее подруга. Решето используют как примитивный фильтр для воды
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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Жители Теламвади надеются, что правительство обеспечит их водой, как уже несколько раз обещало

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Как жители индийского села живут с дефицитом воды
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
По данным Всемирного банка, Индия входит в число стран с наибольшим дефицитом воды. Ей принадлежит всего 4% мировых водных ресурсов, несмотря на то что это самая густонаселенная страна в мире
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